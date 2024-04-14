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        Ambulansı engelleyip hakaretlerde bulundular!

        İstanbul Beykoz'da ambulansa yol vermeyip sağlık görevlilerine hakaret eden iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyip, önünü kesen ve trafiğin akışını engelleyen aracın sürücüsüne, işlediği trafik suçları sebebi ile 29 bin 530 Lira para cezası kesildi. Sürücüyle araçta bulunan kişi, sağlık görevlilerine hakaret sebebiyle gözaltına alındı, haklarında işlem başlatıldı" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:10
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        Ambulansı engelleyip hakaretlerde bulundular!
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        Beykoz'da, ambulansa yol vermediği belirlenen sürücüye toplam 29 bin 530 lira para cezası kesildi.

        AA'da yer alan habere göre polis ekipleri, Kavacık Mahallesi Yeni Riva Caddesi'nde seyreden araç sürücüsünün ambulansın geçişini engellemesine ilişkin çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede ambulansın önünü kesen, ilerlemesini geciktiren ve trafik akışını engelleyen araçta bulunan kişilerin sağlık personeli ile sürücüye de hakaret ettikleri anlaşıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Araç plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücü A.E. ile arka koltukta oturarak, sağlık görevlilerine hakaret ettiği tespit edilen E.A. gözaltına alındı. Kullandığı araç trafikten men edilen sürücü A.E'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, aksine işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, geçiş üstünlüğü bulunan aracın geçişini engelleyip yol vermediği, kamunun rahatını bozacak şekilde saygısızca ve sürücü belgesiz araç kullandığı gerekçesiyle 29 bin 530 lira para cezası kesildi.

        Yolcu koltuğunda bulunan E.A. hakkında sağlık personeline "hakaret" ettiği iddiasına ilişkin işlem başlatıldı.

        BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, "İstanbul Beykoz’da ambulansa yol vermeyip, önünü kesen ve trafiğin akışını engelleyen aracın sürücüsüne, işlediği trafik suçları sebebi ile 29.530 Lira para cezası kesildi. Sürücüyle araçta bulunan kişi, sağlık görevlilerine hakaret sebebiyle gözaltına alındı, haklarında işlem başlatıldı. Bakanlığımızın takibi ile başlatılan sürecin, mevcut ve daha sonraki sonuçlarıyla uyarıcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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