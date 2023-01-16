Anne Alkan ve bebeği Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Sağlık durumları iyi olan Mine Alkan ve Almira adını verdiği bebeği, kısa bir süre sonra hastaneden taburcu edildi.

Mine Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuma 20 gün olmasına rağmen sancısı tutunca eşinin 112 Acil İhbar Hattını arayıp yardım istediğini belirterek, şunları söyledi: "Ambulansa girdiğimde uzandığım gibi aniden doğum yaparak çocuğu kucağıma aldım. Doğum sırasında bebeğimin hayatından çok endişe ettim. Çocuk ölür mü, aniden bir şey olur mu, diye insanın aklına geliyor yani. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık çocuğumuzu. Şimdi sağlık durumu iyi ama o zaman doğum esnasında boynuna kordon dolanması olmuş. Yüz renginden belliydi, müdahale ettiler. Sağlıklı doğduğu için çok mutluyum."

"ESKİŞEHİR'DE YILDA 10 AMBULANSTA DOĞUM GERÇEKLEŞİYOR"

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem ise aileye davetleri için teşekkür ederek, şunları söyledi: "Eskişehir'de yılda 10 ambulansta doğum işlemi gerçekleşiyor. Bunların tamamı başarılı doğum eylemleri olarak gerçekleşiyor. Ambulanslar her zaman olumsuz sonuçlar doğurmuyor. Böyle mutlu haberlerin verildiği ortamlar da oluyor. Almira bebeğin ilk doğum fotoğrafları da bizim arkadaşlarımız tarafından çekilmişti. Bu anlamda çok mutluyuz."

Ambulansta doğumu yaptıran ekipten paramedik Ayşegül Uyan Akçam doğum sırasında bebeğin boynuna kordonun dolandığını fark ettiklerini ifade ederek, "Hızlıca müdahale ettik. Doğum gerçekleşti, bebeğin bakımını sağladık. Annenin ve bebeğin hayati bulgularını değerlendirdik. Sonrasında her ikisini de sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdık" dedi.