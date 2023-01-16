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Ambulansta dünyaya gelen çocuk, 2. yaş gününü sağlıkçılarla kutladı

Eskişehir'de, iki yıl önce 112 Acil Servis ambulansında dünyaya gözlerini açan Almira, 2. yaş gününü, doğumunda yanında olan sağlık çalışanlarıyla kutladı

Ambulansta dünyaya gelen çocuk, 2. yaş gününü sağlıkçılarla kutladı
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AA

Emek Mahallesinde yaşayan Mine Alkanın, 14 Ocak 2021de evinde doğum sancısı başlayınca yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği sağlık ekibi, ikinci çocuğuna hamile olan Alkan'ın evine yaklaşık 4 dakikada ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan Alkan, ambulansa alınırken, bu sırada doğumun başladığı fark edildi.

SAĞLIK EKİBİNE DAVET

Ambulansta gerçekleşen doğum sırasında bebeğin boynuna dolanarak hayati tehlike yaratan göbek bağı da ambulans şoförü acil tıp teknisyeni Samet Bayındır tarafından kesildi.

Anne Alkan ve bebeği Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Sağlık durumları iyi olan Mine Alkan ve Almira adını verdiği bebeği, kısa bir süre sonra hastaneden taburcu edildi.

Mine Alkan, 2 yaşına giren Almira'nın doğum günü kutlamasına, doğumu yaptıran sağlık ekibini de davet etti.

Evdeki doğum günü kutlamasına, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Palanın yanı sıra ambulansta doğumu yaptıran paramedik Ayşegül Uyan Akçam, acil tıp teknisyeni Nesrin Erkek ve ambulans şoförü ve acil tıp teknisyeni Samet Bayındır katıldı.

Ekip, Almira'nın doğum gününü pasta keserek kutladı ve hediyeler verdi.

"SAĞLIKLI DOĞDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Mine Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuma 20 gün olmasına rağmen sancısı tutunca eşinin 112 Acil İhbar Hattını arayıp yardım istediğini belirterek, şunları söyledi: "Ambulansa girdiğimde uzandığım gibi aniden doğum yaparak çocuğu kucağıma aldım. Doğum sırasında bebeğimin hayatından çok endişe ettim. Çocuk ölür mü, aniden bir şey olur mu, diye insanın aklına geliyor yani. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık çocuğumuzu. Şimdi sağlık durumu iyi ama o zaman doğum esnasında boynuna kordon dolanması olmuş. Yüz renginden belliydi, müdahale ettiler. Sağlıklı doğduğu için çok mutluyum."

"ESKİŞEHİR'DE YILDA 10 AMBULANSTA DOĞUM GERÇEKLEŞİYOR"

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem ise aileye davetleri için teşekkür ederek, şunları söyledi: "Eskişehir'de yılda 10 ambulansta doğum işlemi gerçekleşiyor. Bunların tamamı başarılı doğum eylemleri olarak gerçekleşiyor. Ambulanslar her zaman olumsuz sonuçlar doğurmuyor. Böyle mutlu haberlerin verildiği ortamlar da oluyor. Almira bebeğin ilk doğum fotoğrafları da bizim arkadaşlarımız tarafından çekilmişti. Bu anlamda çok mutluyuz."

Ambulansta doğumu yaptıran ekipten paramedik Ayşegül Uyan Akçam doğum sırasında bebeğin boynuna kordonun dolandığını fark ettiklerini ifade ederek, "Hızlıca müdahale ettik. Doğum gerçekleşti, bebeğin bakımını sağladık. Annenin ve bebeğin hayati bulgularını değerlendirdik. Sonrasında her ikisini de sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdık" dedi.

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