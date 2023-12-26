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        Ambulasla uyuşturucu sevkiyatı

        İstanbul'da 4 sağlık personelinin uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için uyguladıkları yöntem şaşkınlık yarattı. Özel bir hasta nakil firmasının adını kullanan acil tıp teknisyenleri satın aldıkları panelvan bir aracı ambulans gibi kaplayıp içerisinde uyuşturucu taşıdı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 26.12.2023 - 18:27 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:27
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        Can yerine uyuşturucu taşıdılar!
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        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre, Bahçelievler’de aynı evde yaşayan G.C.S ve O.D. uyşuturucu ticareti yapıyordu. Acil tıp teknisyeni iki arkadaş panelvan tipi bir araç satın aldı. Şüpheliler, uyuşturucu sevkiyatı sırasında dikkat çekmemek ve polis uygulamalarına takılmamak için aracı ambulans gibi kapladı.

        AMBULANSLA UYUŞTURUCU TAŞIDILAR

        Sağlık personeli M. N. ve M.S.H’nin yardımıyla evde gizledikleri uyuşturucu maddeleri ambulansa yüklediler. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ambulans kamuflajı ile uyuşturucu taşındığı ihbarını alınca harekete geçti. Şüpheliler adım adım takip edildi.

        Uyuşturucuların ilk olarak Bağcılar’dan Bahçelievler’e götürüldüğü tespit edildi. Uyuşturucu madde Bahçelievler’den de Bodrum’a götürülecekti ama şüpheliler yakayı ele verdi.

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        Ambulans içerisinde 2 kilogram uyuşturucu madde ve 2 silah ele geçirildi. 4 şüpheliden G.C.S. , O. D. , M. N. tutuklanırken M. S.H adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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