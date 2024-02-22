İzmir'deki korkunç olay 16 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre pazarda balık satan Sertif Şaşı (64), oğlu E.Ş. (36) ile Sertif Şaşı'nın kardeşinin oğlu olan M.Ş. (24) ve D.Ş. (22) arasında, müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı.

Fotoğraf: İHA

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Akrabalar arasında pazarda başlayan tartışmanın devamında, akşam saatlerinde M.Ş. ve D.Ş., Sertif Şaşı'nın evine gitti. Burada da tartışma yaşanması üzerine M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi. Amca göğsünden, E,Ş. ise bacaklarından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ve oğlu ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertif Şaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu E.Ş. de tedavisinin ardından taburcu edildi.