Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti

Yıl 2005. İstanbul sokaklarında peş peşe yaşanan cinayet vakaları gazete manşetlerinden düşmüyordu. O yıl çok konuşulan ilginç cinayetler yaşandı. Hatta bir seri katil cinayeti o yıla damga vurmuştu. Gündemi sarsan vahşetlerin yanı sıra, sessiz sedasız işlenen gizemli ve ilginç cinayetler de emniyet kayıtlarına geçiliyordu. İşte onlardan biri de nisan ayında işlendi.

SİLAH SESLERİ İHBARI

Akşam saatlerinde gelen bir ihbar Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Üst yolun olduğu bölgede silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kanlar içinde bir kişiyle karşılaştı. Bulunan adam sağlık ekipleri gelene kadar hayatını kaybetti. Cinayete dönüşen bu olay artık cinayet masasını ilgilendirecekti.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram REKLAM İNTİKAM KURŞUNLARI Cinayet masasında o akşam nöbetçi olan Mustafa Bayram ve ekibiydi. Haber merkezi olay yeri inceleme ile birlikte cinayet masasının tecrübeli dedektifi Mustafa Bayram’ı anons ederek olay mahalline gidilmesini istedi. Olay mahalline giden Mustafa Bayram ve ekibi, yapılan incelemenin ardından ceset üzerinde çalışma yaptı. Çalışmada maktulün kurşun yağmuruna tutulduğu görüldü. Kurşun yağmuruna tutulan bu adama sıkılan kurşunlar adeta bir intikam kurşununu gösteriyordu. Peki neyin intikamıydı? Bunun cevabını olaya bakacak olan cinayet uzmanı Mustafa Bayram ve ekibi verecekti. TUZAK SALDIRIYA BENZİYOR Öldürülenin hemen kimlik bilgilerini aldıklarını anlatan cinayet uzmanı Mustafa Bayram, çalışmaya başladıklarını belirterek “Olayın oluş şekline baktığımızda tuzak saldırıya benziyordu. Yani birileri bu adamı takip edip öldürmüş. Bizim için olay yerini incelemek ve görmek çok önemlidir. Biz olay yerini görerek, analizlerimizi yaparız. Vücudun düşüş pozisyonu ve kurşunun izlerine göre katilin ne taraftan ateş ettiğini de tahmin ederiz. Bu cinayet ani gelişen bir cinayete benzemiyordu.” CEZAEVİNDEN ÇIKALI ÇOK OLMUŞTU O bölgede yapılan çalışmalarda herhangi bir güvenlik kamerası kaydına rastlamadıklarını belirten Bayram şöyle devam etti: “Tabi ilk işimiz maktulün profilini ortaya çıkartmaktı. Kayıtlarına baktığımızda yaklaşık 20 yıl önce bir cinayet işlemiş ve yıllar önce de cezaevinden çıkmış biriydi. Kimseyle bir alacak verecek meselesi olmayan, işinden evine, evinden işine giden biriydi. Akrabalarıyla görüşmeler yaptık. Hiç şüphe duyulacak bir tehdit ya da kişiden bahsetmediler.” REKLAM