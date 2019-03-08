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Amedspor oyuncusu Mansur Çalar'a futbol müsabakalarından ömür boyu men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Cumartesi günü Amedspor ve Sakaryaspor arasında oynanan 2. lig karşılaşmasında çıkan olayların ardından Amedspor futbolcusu Mansur Çalar'a ömür boyu futboldan men cezası verdi. Çalar hakkında sahaya elinde jiletle çıktığı ve Sakaryasporlu oyuncuları yaraladığı iddia edilmiş, Amedspor ve oyuncuları Çalar iddiaları reddtmişti.

Giriş: 08.03.2019 - 10:48 | Güncelleme:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Cumartesi günü Amedspor ve Sakaryaspor arasında oynanan 2. lig karşılaşmasında çıkan olayların ardından Amedspor futbolcusu Mansur Çalar'a ömür boyu futboldan men cezası verdi.

Çalar hakkında sahaya elinde jiletle çıktığı ve Sakaryasporlu oyuncuları yaraladığı iddia edilmiş, Amedspor ve oyuncuları Çalar iddiaları reddtmişti.

PFDK ayrıca Amedspor'a bir maç seyircisiz oynama, Muhammed Ali Özdemir'e 4 maç, Muhlis İstemi'ye 5 maç men cezası verdi.

Türkiye 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçı sonrası iki futbol takımı birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltmişti.

Sakaryasporlu futbolcular, rakip bir oyuncuyu kendilerini kesici aletle yaralamakla suçlarken, Amedspor ise asılsız iddialarla kulübün hedef yapılmaya çalışıldığını savundu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçın ardından gerginlik yaşanmıştı.

Diyarbakır'da Cumartesi günü oynanan maç 1-1 sona erdi.

- BBC

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Amedspor'la ilgili aldığı kararın maddesi şöyle:

"14- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in, rakip takım sporcularına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHLİS İSTEMİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına (...) karar verilmiştir."

  • Amedspor-Sakaryaspor maçı sonrası karşılıklı suçlamalar
  • Sakaryaspor-Amedspor maçında neler yaşandı?

BBC TÜRKÇE

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