Amedspor-Sakaryaspor maçı sonrası karşılıklı suçlamalar

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Türkiye 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçı sonrası iki futbol takımı birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltti.
Sakaryasporlu futbolcular, rakip bir oyuncuyu kendilerini kesici aletle yaralamakla suçlarken, Amedspor ise asılsız iddialarla kulübün hedef yapılmaya çalışıldığını söylüyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçın ardından gerginlik yaşanmıştı.
Diyarbakır'da Cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından iki kulüp birbirini suçladı.
Sakaryasporlu bazı futbolcular Amedsporlu Mansur Çalar'ın kesici bir aletle saldırısına uğradıklarını öne sürdü.
Amedspor ise, suçlanan futbolcunun elinde herhangi bir kesici ya da delici alet bulunmadığını, algı operasyonu yapıldığını savundu.
DHA'nın haberine göre, Sakaryasporlu bazı futbolcular maçın ardından polis merkezine giderek, Amedsporlu Mansur Çağlar ile diğer bazı futbolcular tarafından yaralandıkları suçlamasıyla şikayetçi oldular.
Habere göre, futbolcular, varolduğunu iddia ettikleri kesici aletin bulunması için üst araması yapılması taleplerinin hakem Ferhat Kestalıoğlu tarafından yanıtsız bırakıldığını da ifadelerinde belirttiler.
DHA, polisin olayla ilgili soruşturma baslattığını da aktarıyor.
İddiaların ve olay anına ilişkin olduğu öne sürülen görüntülerin medyada yayılması üzerine gece geç saatlerde bir açıklama yapan Amedspor, kesici alet kullanıldığı iddialarının asılsız olduğunu, Sakarya'da yayın yapan yerel kuruluş Tv264'ün yayınladığı görüntülerde oynama yapılarak, kulüp hakkında "algı operasyonu" yapıldığını savundu.
Amedspor'un açıklamasında, "Tv264'ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimini verilmiştir. Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir" denildi.
Amedspor, maçın başında İstiklal Marşı okunurken bozkurt işareti yaptığını söylediği Sakaryaspor futbolcusu Dilaver Güçlü'yü taraftarı ve Amedspor'u kışkırtmaya çalışmakla suçladı, futbolcuyu federasyona şikayet edeceğini açıkladı.
Amedspor, ayrıca sporcularının İstiklal Marşı'nı ıslıkladıkları iddialarının da asılsız olduğunu belirtti ve bu konuda kendilerini destekleyecek video görüntülerinin olduğunu da duyurdu.
İddiaların yayılmasının ardından Twitter'da Amedspor'un kapatılması için kampanya başlatıldı, 'amedsporkapatılsın' etiketi en çok paylaşılan etiketler arasında üst sıralara tırmandı.
Ligin ilk yarısında Sakarya'da oynanan Sakaryaspor-Amedspor maçının başında 'Ölürüm Türkiyem" şarkısı çalınmıştı.
Amedspor'un 2-0 mağlup ayrıldığı maçın ardından Amedspor yetkilileri, maç öncesi ve sonrası teknik direktör ile futbolcuların sözlü ve fiziksel saldırıya uğradıklarını söylemişti. Sakaryaspor ise rakip takıma herhangi bir saldırıda bulunulmadığını, kargaşanın Amedspor futbolcuları ve güvenlik arasında olduğunu ifade etmişti.
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