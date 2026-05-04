Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Amedspor Süper Lig'de | Son dakika haberleri

        Amedspor Süper Lig'de

        Diyarbakır'ın futbol takımı Amedspor'un Süper Lig'e yükselişinin kesinleşmesi Türkiye'de futbolun sınırlarını aşan bir tartışmayı da tetikledi. İsminin Amedspor olması, maçlarda yaşanan tartışmalar, tribün gerginlikleri ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Süreci dikkate alındığında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amedspor Süper Lig'de

        Amedspor’un Süper Lig’e yükselişi ile birlikte; kulüp kimliği daha görünür hale gelecek. Tribünler daha fazla görünür olacak ve daha fazla tartışılacak. Amedspor’un Süper Lig’deki her maçı sadece spor değil, bir mesaj alanı gibi de görülebilir.

        BARCELONA ÖRNEĞİ

        İspanya’da Barcelona Spor Kulübü, Franco dönemi boyunca bastırılan kimliğin sesi oldu. Bugün ise küresel bir marka ve aynı zamanda siyasi bir sembol. Türkiye’de ise üniter yapı hassasiyetleri, devlet refleksi ve güvenlik hassasiyetleri bu modelin uygulanmasını zorlaştırıyor.

        Sonuç olarak Amedspor’un birinci lige yükselmesi Diyarbakır gibi kadim bir şehrin futbolda temsili ve gençlerin spor heyecanı açısından önemli ancak bu sadece bir futbol hikâyesi olmayacak. Sosyal medyada da etkileşim sağlayan Amedspor maçları, zaman zaman uluslararası medyada da yer buluyor. Amedspor’un Süper Lig’e çıkışıyla tartışmaların azalması, kulübün “Türkiye’nin Kulübü” kimliği kazanması, medya ve siyasetin ilgisinin artmasını da sağlayabilir. Bu istenen bir sonuç olur.

        Ancak tersi olur da provokasyonlar devreye girerse, deplasman maçları sıkıntılı geçebilir, futbol dışı tartışmalar büyüyebilir. Bu, istenmeyen süreçtir. Dileriz ki Amedspor’un Birinci Lig’deki serüveni kalıcı olur ve normalleşmenin ve birlikteliğin sembolü haline gelir. Barcelona için tribünlerde, “Més que un club” (Bir kulüpten fazlası) sloganları atılıyor. Amedspor için de benzer bir slogan söz konusu olabilir.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

        Adana'da, sokaklarda yaşayan Aziz Coşkun (52), tartıştığı kimliği belirsiz 3 çocuk tarafından darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları