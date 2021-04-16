Hamlin, piecing'in olduğu kısımda küçük bir yara oluştuğunu ve giderek büyüdüğünü söyleyerek, "Yumurta yediğim zaman bazen boğazımda bazen de vücudumun herhangi başka bir yerinde enfeksiyon oluşur. Coachella'dayken de kahvaltıda yumurta yedim" demişti.

Amelia Gray Hamlin, bunun sonucu olarak da vücudunda oluşan enfeksiyonun sol göğsünde iltihaplanmayla sonuçlandığını belirtmişti.