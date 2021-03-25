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Ameliyatı planlanmış hastalara Covid-19 aşısında öncelik verilmesi öneriliyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 116 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre, planlı ameliyatı olan hastalara, operasyon öncesi aşı yapılması yeni tip koronavirüse bağlı ölüm riskini azaltıyor

Ameliyatı planlanmış hastalara Covid-19 aşısında öncelik verilmesi öneriliyor
'Ameliyatı planlanmış hastalara Covid-19 aşısında öncelik verilmeli'
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AA

Türkiye'nin de katıldığı uluslararası bilimsel çalışmayla, salgın döneminde acil olmadığı için ameliyatları ileri tarihte yapılması planlanan hastalara, operasyon öncesi Covid-19 aşısı uygulanmasının virüse bağlı ölüm riskini azalttığı belirlendi.

Birmingham Üniversitesindeki uzmanlar tarafından yönetilen "COVIDSurg Collaborative" uluslararası araştırma ekibince, "Cerrahi planlanan hastalara Covid-19 aşısı uygulamasında öncelik verilmeli mi?" başlıklı bilimsel çalışma yapıldı.

Sonuçları, bugün dünyanın en prestijli bilimsel cerrahi dergilerinden "British Journal of Surgery"de yayımlanan çalışma kapsamında, Türkiye, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD'nin dahil olduğu 116 ülkedeki 1667 hastaneden 141 bin 582 hastanın verileri incelendi.

Cerrahi konusunda dünyanın en büyük iş birliğiyle yapılan uluslararası çalışmaya, Türkiye'den Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Leventoğlu ve Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Işık liderlik yaptı.

Çalışmaya, Türkiye'de salgın döneminde yüksek vaka sayısı bulunan çeşitli illerdeki farklı cerrahi branşlarda 46 hastaneden birçok bilim insanı katıldı.

"AMELİYAT ÖNCESİ AŞILANMA ÖNEMLİ"

Araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Leventoğlu, sağlığın korunmasında Covid-19 aşılarının önemine dikkati çekti.

Planlı ameliyatı bekleyen hastaların, toplumdan önce Covid-19 aşılarını yaptırması gerektiğini belirten Leventoğlu, "Çünkü ameliyat öncesi aşılama, planlı ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek virüse bağlı ölümleri önlemede etkili." dedi.

Leventoğlu, şunları kaydetti: "Bilimsel çalışma, cerrahi planlanan, özellikle 70 yaş üstü ve kanser nedeniyle ameliyat düşünülen hastaların aşılanmasının, ameliyat sonrası Kovid-19'a bağlı ölümleri önleme olasılığının genel topluma göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Planlı ameliyat belirlenen hastalara, cerrahi öncesi Covid-19 aşısı yapılmasının, koronavirüse bağlı ölüm riskini azalttığı belirlendi. Elektif yani planlı ameliyat edilecek hastalar için ameliyat öncesi aşılama yapılması, aynı zamanda bunun küresel olarak önceliklendirilmesi sayesinde bir yıl içinde yaklaşık 60 bin insanın Covid-19 nedeniyle ölmesinin önleneceği tahmin ediliyor."

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Işık da "Çalışma kapsamında araştırmacılar, verileri inceleyerek, ameliyat sonrası Covid-19 enfeksiyon oranları ve ölüm oranlarına dayanarak bir yılda Covid-19 ile ilişkili ölümü önlemek için gereken aşı miktarını hesapladı. Cerrahi hastalar için gereken aşı miktarı, genel topluma göre tutarlı bir şekilde daha düşük olarak saptandı." bilgisini verdi.

"ACİL OLMAYAN PLANLI CERRAHİYİ YENİDEN BAŞLATMAK KÜRESEL BİR ÖNCELİKTİR"

Birmingham Üniversitesi araştırmacılarından Aneel Bhangu da "Aşılama sayesinde, hastalarda Covid-19 komplikasyonları riski önemli ölçüde azaltılarak ve cerrahi sonrası olası on binlerce Covid-19 enfeksiyonu önlenerek planlı cerrahilerin güvenli şekilde yeniden başlaması desteklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin, birkaç yıl boyunca Covid-19 aşılarına yaygın erişime sahip olmayabileceğini anlatan Bhangu, "Aşı kaynakları sınırlı olsa da hükümetler Covid-19 ölüm oranı en yüksek gruplar için aşılamaya öncelik veriyor. Çalışma, hükümetlerin bu kararları almasına yardımcı olabilir." diye konuştu.

Birmingham Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Dmitri Nepogodiev ise "Acil olmayan planlı cerrahiyi yeniden başlatmak küresel bir önceliktir. 116 ülkeden 15 binden fazla cerrah ve anestezist bu çalışmaya katkıda bulunmak için bir araya geldi. Politikacıların, topladığımız verileri, elektif cerrahiye güvenli şekilde yeniden başlamayı desteklemesi için kullanmaları çok önemli. Genel toplumdan önce elektif cerrahi hastaları için Kovid-19 aşılamasına öncelik verilmeli." ifadelerini kullandı.

Salgının ilk dalgasında, zorunlu olmayan planlı ameliyatların yaklaşık yüzde 70'inin ertelendiğini belirten Nepogodiev, şunlalrı kaydetti: "Bu da tahmini 28 milyon işlemin ertelenmesine veya iptal edilmesine neden oldu. Birçok ülkede planlı ameliyatlar yapılmaya başlansa da özellikle Covid-19 dalgalanmaları yaşayan ülkelerde, bu kısıtlamaların yani planlı cerrahilerin ertelenmesinin 2021 boyunca devam etmesi kuvvetle muhtemeldir.

Cerrahi hastalar için Covid-19 aşılamasına öncelik verilmesi, özellikle toplam nüfusu aşılamanın birkaç yıl süreceği bölgelerde, planlı ameliyatları yeniden başlatmaya ve birikmiş cerrahi vaka sayılarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Aşılama ayrıca ameliyat sonrası olası akciğer komplikasyonlarını da azaltabilir. Bu da yoğun bakım kullanımını ve genel sağlık harcamalarını azaltır."

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