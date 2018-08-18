America de Cali - Atletico Nacional sahaya çıkıyor

America de Cali ve Atletico Nacional, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:30. 5 puanlı America de Cali 12. sırada bulunuyor, Atletico Nacional 5 puana sahip ve 11. sırada. America de Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atletico Nacional son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 460 kodlu maçı oynayanlar; America de Cali galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Atletico Nacional galibiyet oranı 0.00.

America de Cali son haftadaki Atletico Bucaramanga müsabasında 1-0 yenildi.

Atletico Nacional, Medellin karşılaşmaında 4-3 yenildi.

America de Cali, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. America de Cali, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Atletico Nacional, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Nacional 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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