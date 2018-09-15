America de Cali - Deportivo Pasto maçı öncesi rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura maçında America de Cali ile Deportivo Pasto, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi America de Cali 12 puanla 11. sırada, Deportivo Pasto 6 puanla 18. sırada bulunuyor. America de Cali son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Deportivo Pasto, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 542 kodlu maçta; İddaa oynayanlar America de Cali kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Pasto sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

America de Cali son haftadaki Deportivo Pasto müsabasında 0-1 kazandı.

Deportivo Pasto, America de Cali karşılaşmaında 0-1 yenildi.

America de Cali, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Deportivo Pasto ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Pasto, 1 gol atarken 6 gol yedi.

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