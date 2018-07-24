America de Cali - Deportivo Rionegro maç önü

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. America de Cali, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Deportivo Rionegro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:00. Ev sahibi America de Cali, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Deportivo Rionegro son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 537. İddaa'da America de Cali kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Deportivo Rionegro kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

America de Cali önceki hafta Cucuta Deportivo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Rionegro ise Deportes Quindio maçında 0-0 berabere kaldı.

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