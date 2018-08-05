America de Cali - Santa Fe sahaya çıkıyor

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. America de Cali, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Santa Fe takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. Maç öncesi America de Cali 3 puanla 10. sırada, Santa Fe 1 puanla 17. sırada bulunuyor. America de Cali son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Santa Fe son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 585. İddaa'da America de Cali kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Santa Fe kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

America de Cali son haftadaki Atletico Bucaramanga müsabasında 1-0 yenildi.

Santa Fe, Alianza Petrolera karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

America de Cali, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. America de Cali, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Santa Fe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Santa Fe, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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