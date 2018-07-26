America Mineiro - Internacional maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında America Mineiro ile Internacional, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi America Mineiro 14 puanla 17. sırada, Internacional 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi America Mineiro, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Internacional son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 679 kodlu maçı oynayanlar; America Mineiro galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Internacional galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

America Mineiro son haftadaki CRB müsabasında 1-0 kazandı.

Internacional ise Guarani maçında 2-0 kazandı.

America Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. America Mineiro, kendi sahasında 11 gol attı, 8 gol yedi.

Internacional ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Internacional, 7 gol atarken 8 gol yedi.

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