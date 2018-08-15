Amerika'dan gelen arabalar hangileri? sorusu ABD menşeli ürünlere yapılan boykot çağrısı ve bugün resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Amerika'dan gelen ürünlere yapılan ek zam ile gündeme geldi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbanlığı kararıyla ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırıldı. Ek vergi uygulanacak ürünlerden bazıları; binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeleri, taş kömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerden oluşuyor. İşte merak edilen Amerikan otomobilleri markaları

AMERİKAN ARABALARI LİSTESİ

Türkiye'de en çok satışı yapılan Amerikan araba markaları şöyle: Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Buick, Cadillac , Lincoln, Mercury , Pontiac, Saturn , Paige, Chalmers , Oldsmobile

EK VERGİ UYGULANACAK ÜRÜNLER

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