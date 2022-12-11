'Amerika'nın meçhul çocuğu': 65 yıl önceki cinayet kurbanının kimliği DNA sayesinde ortaya çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

'Amerika'nın meçhul çocuğu': 65 yıl önceki cinayet kurbanının kimliği DNA sayesinde ortaya çıkarıldı

Bundan 65 yıl önce Philadelphia'daki bir korulukta bir kutuda bulunan 6 yaşlarında bir çocuğun kim olduğu DNA örneği üzerinden akrabalarına ulaşmak yoluyla tespit edildi. Polis kamuoyundan bilgi desteği istiyor.

BBC TÜRKÇE

Madeleine Halpert | BBC, Washington

ABD'nin Philadelphia kentinde 60 yılı aşkın bir zaman önce bir kutuda cesedi bulunan erkek çocuğunun kimliği, sonunda DNA sayesinde ortaya çıkarıldı.

Onlarca yıldır "Kutudaki çocuk" diye bilinen kurbanın adının Joseph Augustus Zarelli olduğu tespit edildi.

Polis, kentin çözülemeyen en eski cinayetine kurban giden çocuğun kimliğini hem DNA teknolojisi hem de iyi bir dedektif çalışması sayesinde sonunda bulduklarını söylüyor.

Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlaw, bu cinayetin sırrının onlarca yıldır toplumun hafızasından silinmediğini söyledi.

Cinayet dosyasının hala açık olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyen polis yetkilileri, artık kimliği de açıklanan çocuk hakkında bilinmeyen detayların da tamamlanabilmesi için kamuoyundan yardım istedi.

Aslında polis, daha önce de çocuğun kalıntılarını DNA testine göndermiş, ancak alınan örnek yeterli olmadığından sonuç alınamamıştı. Daha sonra bir adli tıp uzmanı aynı DNA örneğini kullanarak çocuğun akrabalarının kimler olduğunu ortaya çıkarmayı başardı.

Bu noktada polis dedektifleri doğum ve evlat edinme kayıtlarını incelemek suretiyle, bu kişilerle, bir kutuda cesedi bulunan çocuk arasındaki bağı buldu.

Joseph Augustus Zarelli adındaki çocuk, 13 Ocak 1953 doğumluydu.

Nasıl bulunmuştu?

1957 yılının kışında, Şubat ayında Philadelphia'nın Fox Chase mahallesindeki koruluk alanda, JC Penney zincir mağazalarına ait, mukavva bir çocuk beşiği kutusu içinde dört ila altı yaşında olduğu tahmin edilen bir oğlan çocuğunun battaniyeye sarılmış cesedi bulundu.

Çıplak ve bedeni çok kötü berelenmiş çocuk 15 kilo bile gelmiyordu ve Amerikan Ulusal Kayıp ve İstismar Edilen Çocuklar Merkezi'ne göre vücudunda bazı küçük yaralar da vardı. Polis çocuğun dövülerek öldürüldüğü sonucuna varmıştı.

Çocuğun fotoğrafları kentin dört bir yanına asıldı.

Polis, dedektifler, doktorlar ve DNA uzmanları onlarca yıldır kamuoyundan gelen yüzlerce ihbar ve ipucunu takip ederek bir sonuca varmaya çalıştılar.

Dosya aynı zamanda özel dedektifleri ve gönüllü amatörleri de cezbediyordu. Bunlardan Vidocq Society adındaki bir gruba polis bu hafta düzenlediği basın toplantısında katkıları için teşekkür etti.

Fakat yıllar geçti, dedektifler binlerce ipucunu takip ettilerse de hiç bir yere varamadılar.

Çocuğun cenazesi, mezar taşına "Amerika'nın Meçhul Çocuğu" yazılarak defnedildi.

Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlow bu hafta çocuğun kimliğini açıkladığı basın toplantısında "Hiç kimse adının ve hayat hikayesinin bilinmesi için bu kadar beklememeli" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Faslıların zafer sevinci Belçika ve Hollanda’da kontrolden çıktı: Çok sayıda gözaltı var
BBC Faslıların zafer sevinci Belçika ve Hollanda’da ...
Fotoğraflarla dünyada bu hafta
BBC Fotoğraflarla dünyada bu hafta
Çelik vergisi: Dünya Ticaret Örgütü ABD karşısında Türkiye’yi haklı buldu
BBC Dünya Ticaret Örgütü ABD karşısında Türkiye’yi haklı ...
ABD: İran Rusya’nın en büyük askeri destekçisi haline geldi
BBC ABD: İran Rusya’nın en büyük askeri destekçisi haline ...
Prens Harry ve Meghan Markle: Gelir kaynakları neler?
BBC Prens Harry ve Meghan Markle: Gelir kaynakları neler?
Harry ve Meghan: Netflix'in belgeseli beklentiyi karşıladı mı?
BBC Harry ve Meghan: Netflix'in belgeseli beklentiyi ...
Japon milyarder Maezawa, SpaceX'in özel Ay yolculuğunda kendisine eşlik edecekleri seçti: DJ, YouTuber ve K-pop rapçisi de listede
BBC Japon milyarder Maezawa, SpaceX'in özel Ay ...
Twitter'ın işten çıkardığı temizlik görevlileri 'Tazminat alamadık, işimizi robotların yapacağı söylendi' diyor
BBC Twitter'ın işten çıkardığı temizlik görevlileri ...
Grönland'da isteği dışında doğum kontrol uygulanan kadınların hikayesi
BBC Grönland'da isteği dışında doğum kontrol uygulanan ...
İngiltere, İtalya ve Japonya yeni bir savaş uçağı geliştirmek üzere anlaştı
BBC İngiltere, İtalya ve Japonya yeni bir savaş uçağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.