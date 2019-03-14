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Anabilim Eğitim Kurumları öğrencileri 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul-Asya Bölge Finali’nde katıldıkları 5 projeden; fizik alanında birincilik olmak üzere diğer branşlarla beraber toplam 4 ödülle geri döndü.
İŞTE ALINAN DERECELER
50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul-Asya Bölge Finali’nde alınan dereceler şöyle:
Rana Karaman “Fizik” alanında, “Arduino Destekli Güneş Takip Sistemi, Tasarruflu Aletlerle Evlerde Elektrik Tasarrufu Sağlanması” projesi Samih Aydın Derman ve Efe Yılmaz “Teknolojik Tasarım” alanında, “Neosavonius, Hibrit Yarı Maglev E-Secure ile Metrolarda Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Göztepe Durağı Örneği” projesi ile 2. Çağrı Gürpınar ve Ceren Gürpınar “Psikoloji” alanında, “Türkiye’de Görme Engelli Bir Birey Olarak Yaşamak Üzerine: Sanat Temelli Bir Araştırma” projesi ile 2. Hazal İşlek ve Tuana Sütçü “Yazılım” alanında, “Hızlı İyileşmeniz İçin Şifanızı Kodluyoruz” projesi ile 2. oldu.
AMERİKA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER
Geçen yıl Anabilim öğrencileri TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali’nde 2.lik kazanan Coğrafya öğretiminde “STEM – Kodlama” konulu proje ile dünyanın en büyük uluslararası üniversite öncesi bilim yarışması Bilim ve Toplum Derneği programı olan Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’na (Intel ISEF) davet alarak dünyanın en iyi 100 projesi arasına girmişti. Öğrencileri, bu sene Amerika’da Türkiye’yi temsil edecekler.
Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Aytaçlı, “Okulumuzun böylesi üstün başarılar kazanması ve aldıkları ödüller 33 yıldan beri eğitime yaptığımız yatırımların doğru sonuçlar verdiğini gösteriyor ve bizi teşvik ediyor” dedi.
Yarışmada “İstanbul Asya Bölgesi’nde Fizik alanında 1’inci olan Rana Karaman ve danışman öğretmeni Berna Özkorkmaz 8-12 Nisan 2019’da yapılacak olan Türkiye Finalleri’ne katılacaklar.
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