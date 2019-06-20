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Amerika’dan geldi Konya’da gözaltına alındı

Amerika’da terör örgütü PKK’ya yakın bir dernekte aktif görev aldığı öne sürülen S.K Konya’da gözaltına alındı.

PKK gözaltı

Zafer Samancı'nın haberine göre, yaklaşık 10 yıldır ABD'de yaşayan ve PKK'nın bazı derneklerinde aktif görev aldığı öne sürülen 37 yaşındaki S.K. bir ay önce Türkiye'ye geldi.

Bu bilgi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Memleketi Konya’ya gelen S.K sabaha karşı Konya polisinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının terör örgütü PKK ile bağlantılı yurt dışında bazı derneklerde aktif olarak görev aldığı ve PKK terör örgütü lehine çalışmalara aktif olarak katıldığı iddia edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı ifadesi alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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