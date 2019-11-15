ABD'li enerji üreticisi Taronis Technologies Inc Türkiye'de yeni bir ortak girişim kurduğunu açıkladı. Taronis'den yapılan açıklamaya göre, yeni Türk şirketine 'Taronis Fuels Türkiye Gaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' adı verildi.

Ankara'da bulunan bu yeni şirkette, Taronis Fuels yüzde 74 ve MC Consulting Teknoloji Enerji Danişmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("MC Consulting") yüzde 26'ya paya sahip.

Açıklamaya göre, üçüncü bir tarafın bu ortak girişime yıl sonundan önce girmesi ve böylece Taronis Fuels'in payının yaklaşık yüzde 48'e düşmesi bekleniyor.