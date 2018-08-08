Amerikalı iş adamı Stan Kroenke, Arsenal'in tek sahibi oluyor

Stan Kroenke

Amerikalı milyarder iş adamı Stan Kroenke, İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Arsenal'in tek sahibi oluyor. Stan Kroenke, Rus oligark Alisher Usmanov'a, elindeki hisseleri satın almak için 550 milyon sterlin (yaklaşık 714 milyon dolar) teklif etti. Usmanov da bu teklife "Evet" dedi.

Arsenal'de 22 yıl süren Arsene Wenger dönemi yaklaşık 3 ay önce resmen son bulmuş, yeni menajer Unai Emery olmuştu.

Premier Lig'de yeni sezonun başlamasına 3 gün kala gelen haberler, en son lig şampiyonluğunu 2004'te kazanan Arsenal'in taraftarlarını kaygılandırmışa benziyor.

İngiltere Premier Ligi'nde geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Arsenal bu sezon ilk lig maçında Pazar günü sahasında, 37 puan gerisinde kaldığı son şampiyon Manchester City'i ağırlayacak.

Arsenal'deki son gelişmeleri 3 soruda derledik.

Arsenal hisseleri nasıl dağılmıştı?

71 yaşındaki Amerikalı iş adamı Stan Kroenke Arsenal'in hisselerinin yüzde 67'sinin sahibiydi.

Kroenke Sports and Entertainment adlı şirketi; ABD'de NBA takımlarından Denver Nuggets, NFL takımlarından Los Angeles Rams, NHL takımlarından Colorado Avalanche ve MLS takımlarından Colorado Rapids ve Colorado Mammoth'un da sahibi.

Arsenal hissselerinin yüzde 30 kadarı ise Forbes dergisine göre Rusya'nın en zengin 10. kişisi olan ve şahsi serveti 12,5 milyar doları bulan Alisher Usmanov'undu.

Stan Kroenke ve Alisher Usmanov

Usmanov 2017'de Kroenke'ye elindeki hisseleri satması için 1 milyar sterlin teklif etmiş ama Amerikalı iş adamı bu teklifi reddetmişti.

Kroenke'nin Usmanov'un hisselerini satın alması, Arsenal'in piyasa değerinin 1 milyar 800 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 337 milyon dolar) olduğu anlamına geliyor.

Amerikalı iş adamı, Usmanov'un ve diğer hissedarların hisselerini satın almak için 45 milyon sterlini cebinden ödeyecek, kalan 557 milyar sterlin için ise Deutsche Bank'tan kredi alacak.

Böylece satın alma işleminin toplam maliyeti 602 milyon sterlini bulacak.

Stan Kroenke ise böylece sonunda, 2007'de yaklaşık yüzde 10 hissesini satın alarak adım attığı kulübün tek sahibi olacak.

Taraftarlar ne diyor?

132 yıllık bir tarihi olan Arsenal, 1886'da Londra'nın güneydoğusunda Kraliyet Silah ve Cephane fabrikası işçilerince kurulmuş bir kulüp.

Arsenal Taraftarları Derneği ve bağımsız hissedarlardan biri kulübün tüm hisselerinin Amerikalı iş adamı Stan Kroenke'nin elinde toplanmasını kınadı.

Derneğin de satışa tamamen karşı olduğunu vurgulayan bir taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Arsenal bir kişinin sahibi olamayacağı kadar önemli bir kulüptür" denildi.

Tarftarlar, şirketinin merkezi ABD'de olan Stan Kroenke'nin, Arsenal'i yeterince denetlemeden yöneteceğini söylüyorlar. Kulübün borçlarının artmasına da tepki gösteriyorlar.

Birçok taraftar, Stan Kroenke kulübün kalan hisselerini büyük bir banka kredisi kullanarak alacağından, gelecekte transfer harcamalarının azalmasından kaygılı.

Stan Kroenke'ye tepkili Arsenal taraftarları

Kroenke'nin kulübün tek sahibi olduğunun netleşmesinden sonra kısa süre içinde #KroenkeOut (Kroenke dışarı) etiketi, İngiltere'de Twitter'da TT oldu.

Arsenal'in unutulmaz golcülerinden Ian Wright da Twitter hesabından yaptığı açıklamanın başında da şu ifadeleri kullandı:

"Artık bu kulübün bir parçası olmayan çok sayıda hissedar taraftarımız için inanılmaz derecede üzücü bir gün."

https://twitter.com/IanWright0/status/1026759829602353152

Mesut Özil ve Stan Kroenke

Kaç Premier Lig kulübünün sahibi yabancı?

Tarihinde 13 İngiltere Ligi, 13 de Federasyon Kupası şampiyonluğu olan Arsenal, İngiltere'de halihazırda sahibi İngiliz olmayan kulüpler arasındaydı.

Halen İngiltere Premier Ligi'ndeki 20 kulübün 14'ünün sahipleri Britanyalı değil.

Burnley, Crystal Palace, Middlesbrough, Stoke ve Tottenham'ın sahipleri İngiliz, West Ham'in sahibi ise Gallerli.

Diğer kulüpler, sahipleri ve onların ülkeleri ise şöyle:

Arsenal : Stan Kroenke (ABD)

Stan Kroenke (ABD) Bournemouth : Maxim Demin (Rusya)

Maxim Demin (Rusya) Chelsea : Roman Abramoviç (Rusya)

Roman Abramoviç (Rusya) Everton : Farhad Moshiri (İran)

Farhad Moshiri (İran) Hull : Allam ailesi (Mısır)

Allam ailesi (Mısır) Leicester : Srivaddhanaprabha ailesi (Tayland)

Srivaddhanaprabha ailesi (Tayland) Liverpool : John Henry (ABD)

John Henry (ABD) Manchester City : Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife el-Nehyan (BAE)

Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife el-Nehyan (BAE) Manchester United : Glazer ailesi (ABD)

Glazer ailesi (ABD) Southampton : Katharina Liebherr (İsviçre)

Katharina Liebherr (İsviçre) Sunderland : Ellis Short (ABD)

Ellis Short (ABD) Swansea : Stephen Kaplan & Jason Levien (ABD)

Stephen Kaplan & Jason Levien (ABD) Watford : Gino Pozzo (İtalya)

Gino Pozzo (İtalya) West Bromwich Albion: Guochuan Lai (Çin)

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