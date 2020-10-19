Amerikalı parlamenterlerden Sisi'ye siyasi tutukluları serbest bırakma çağrısı

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Washington Post gazetesinde yayımlanan habere göre, Demokrat Partili 55 Senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi ile bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın imza attığı mektupta, temel hak ve özgürlüklerini kullananların siyasi gerekçelerle hapsedilmesinin haksız olduğunu vurguladı.

Parlamenterler, mektupta, aralarında siyasi muhalifler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin olduğu 20'den fazla vakadaki haksızlıklara dikkati çekerek "Bu insanlar en başta hapse dahi atılmamalıydı." ifadesini kullandı.

Hapishanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının tutuklular için sağlık risklerini artırdığına dikkati çeken parlamenterler, "Haksız mahkumiyetler Kovid-19 salgınıyla idam cezasına dönüşmeden sonlandırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Mektupta, gözaltına alınan gazeteci Muhammed Münir'in yargılanması öncesinde tutulduğu cezaevinde Kovid-19 kaparak hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

- Trump'ın kayıtsız tavrı Sisi'yi cesaretlendirdi

Mektubun yazılmasına öncülük eden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin, Mısır'daki insan hakları konusundaki kayıtsız tavrının, darbeyle göreve gelen Devlet Başkanı Sisi'yi hak ihlalleri konusunda cesaretlendirdiğini savundu.

Temsilciler Meclisi üyesi Khanna, kasımdaki başkanlık seçimlerinden Demokrat Parti iktidarının çıkması halinde bu tutumun değişmesini umduğunu belirterek "Bu yönetim umduğumuz gibi değiştiğinde, ABD dış politikasındaki özellikle Orta Doğu'ya yönelik tutum da değişmiş olacak. Mısır ile ilişkimiz insan haklarını odağa alan bir yaklaşımla yeniden değerlendirilecek, ilişkilerde insan haklarına öncelik verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalarından birinde Sisi için "en sevdiğim diktatör" ifadelerini kullanan Trump, 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Arap ülkelerinin liderleriyle buluşmasında, "Buraya size ders vermeye gelmedik. Amacımız başka insanlara nasıl yaşayacağını, ne yapacağını, ne olacağını ve neye inanacağını öğretmek değil. Biz, ortak çıkarlar ve değerler temelinde ortaklıklar kurmayı öneriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle devirerek iktidarı ele geçiren Sisi'nin iktidarı döneminde binlerce siyasi muhalif ve insan hakları savunucusu tutuklanarak hapse atıldı.

En son, ülkenin farklı kentlerinde 20 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 900'den fazla kişi gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevlerine konulmuştu.