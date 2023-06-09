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Amerikalıların serveti ilk çeyrekte yüzde 2 arttı

ABD'de hane halkının net serveti, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 artarak 148,8 trilyon dolara çıktı

Amerikalıların serveti ilk çeyrekte yüzde 2 arttı
AA

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak-mart dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hane halkının net serveti bu yılın ilk çeyreğinde 148,8 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 artan hane halkı serveti, 2022'in aynı dönemine göre ise yüzde 2,5 azaldı.

ABD'de hane halkı net serveti, geçen yılın ilk çeyreğinden 152,6 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmasının ardından ikinci çeyrekte 147,2 trilyon dolara ve üçüncü çeyrekte 144,2 trilyon dolara gerilemişti. Amerikalıların serveti yılın son çeyreğinde ise 145,8 trilyon dolar olmuştu.

Bu yılın ilk çeyreğinde, hisse senetlerinin değeri 2,4 trilyon dolar artarken, gayrimenkulün değeri 600 milyar dolar azaldı.

Amerikan hane halkı borcundaki artış ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,3'den yüzde 2,2'ye geriledi.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 4,3 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,5 arttı.

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