Habere göre operasyon 31 Ocak gecesi Tahran’ın ticari semtlerinden birinde bulunan bir depoya düzenledi. Gece yarısı başlayan operasyon tam 6 saat 29 dakika sürdü. Ajanlar zamanla yarıştı, sayısız alarmı etkisiz hale getirdi, dev kasaların kilitleri kırıldı. Kilitler için ısısı 3 bin 600 dereceye ulaşan alev makineleri kullanıldı.
50 BİN SAYFA BELGE, 163 CD
Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre, operasyonda toplam 50 bin sayfadan oluşan belgeler ve 163 CD ele geçirildi. Gazetenin iddiasına göre belgelerde yıllardır süren nükleer silah çalışmalarının bir kısmı, füze başlığı tasarımları vardı. MOSSAD ajanları kasaların tamamını kıramadığı için belgelerin hepsine ulaşamadı.
İRAN NÜKLEER PROGRAMA DEVAM MI ETTİ?
Peki belgeler ne anlatıyor? Amerikan basınına göre veriler İran’ın BM’ye taahhütlerinin aksine, gizlice nükleer programını sürdürdüğünü, yani nükleer bomba üzerine çalıştığını gösteriyor.
“TRUMP NÜKLEER ANLAŞMADAN BU YÜZDEN ÇEKİLDİ”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyonun detaylarını ve elde ettikleri belgeleri Nisan ayında Başkan Trump’a Beyaz Saray ziyareti sırasında sundu. New York Times’ın iddiası o ki, Trump’ın P5+1 ülkeleri ve İran arasındaki Nükleer Anlaşma’dan çekilmesinin en önemli nedenlerinden biri bu belgeler oldu. ABD, İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında ambargoların kaldırılmasını ön gören anlaşmadan geçtiğimiz Mayıs ayında çekilmişti.
New York Times İsrail gizli servisinin sağladığı ve tarihi 15 yıl geriye kadar giden belgelerin gerçekliğini doğrulayamadığının altını çiziyor. Tahran’ın iddialara ne diyeceği de merak konusu.
İsrailli ajanların ele geçirdiği bu fotoğraf İran'ın Parçin nükleer tesisinden
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