HABERTURK.COM

Amerikan CNN International televizyonu, Türkiye'nin Covid-19’la mücadelesindeki başarıda filyasyonun oynadığı rolü gösteren bir yayın gerçekleştirdi. CNN International, başarıyla yürütülen filyasyon çalışmalarını yerinde görüntüleyerek tüm dünyadaki izleyicilerine duyurdu.

CNN TÜRKİYE'NİN COVID-19 BAŞARISINI ANLATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı" dedi.

İstanbul'daki filyasyon ekiplerinden birini takip eden CNN muhabiri Arwa Damon, "Bu ekipler her gün sahadalar ve virüsün nasıl yayıldığına yönelik ipuçlarını bulup parçaları birleştirmeye çalışıyorlar. Türkiye, koronavirüs ile mücadelesindeki başarısındaki en büyük payın yapılan yoğun filyasyon çalışmalarında olduğunu belirtiyor. Ülke genelinde yaklaşık 6000 ekip var ve bu ekipler sürekli faaliyet halindeler" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yine CNN televizyonu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesindeki doktorlar ve hemşirelerle konuşmuştu. CNN International ekibi, Cerrahpaşa'daki yoğun bakım ünitesine girerek buradaki sağlık çalışanlarıyla görüşmüştü.

"BURADA KORUYUCU EKİPMAN VE YATAK SIKINTISI YOK"

CNN muhabiri, pozitif vakalardaki artışa rağmen hastanedeki durumun sürpriz bir şekilde kötü olmadığını belirtirken, "Burada ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde olduğu gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok" ifadelerini kullanmıştı.

BBC CERRAHPAŞA'DA BİR GÜNÜ GÖRÜNTÜLEDİ

İngiltere merkezli BBC Türkçe de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüsle mücadelenin bir gününü görüntülemişti. BBC Türkçe ekibi, hem Covid-19 ilk başvuru merkezi hem Covid-19 servisleri hem de Covid-19 yoğun bakım servisinde çekimler yapmıştı.