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Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech aşısının ergenlik çağındakilere yapılmasına onay verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer-BioNTech aşısının 12 - 15 yaştakilere yapılabilmesi için onay verildi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, gelişmeyi "Covid 19 salgını ile savaşta büyük bir adım" olarak tanımladı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden BioNTech aşısının ergenlik çağındakilere yapılmasına onay!
Covid salgınıyla savaşta büyük adım!
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BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Pfizer-BioNTech aşısı hali hazırda ABD'de 16 yaşındakilere uygulanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer-BioNTech aşısının 12 - 15 yaştakilere yapılabilmesi için ilk onay verildi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, gelişmeyi "Covid 19 salgını ile savaşta büyük bir adım" olarak tanımladı.

Kurumun yöneticisi Doktor Janet Woodcock, bu onayla "normale dönüşe ve salgının sonuna biraz daha yaklaşıldığını" söyledi.

ABD'de toplamda 260 milyon doz aşı uygulanırken talebin düşmeye başlaması endişe yaratıyor.

Janet Woodcock yaptığı açıklamada, ailelere de seslenerek, onay sürecinde kurumun tüm değerlendirmeleri "titiz ve detaylı" bir şekilde gerçekleştirdiğinden şüphe duyulmamasını istedi.

Pazartesi gelen onay açıklamasına dek Pfizer-BioNTech aşısının 16 yaş ve üzerine yapılması izin kapsamındaydı.

Pfizer-BioNTech'un aşının yaş kapsamını genişleten klinik araştırması 12 - 15 yaş arasındaki 2260 çocuk üzerinde yapıldı. Katılımcılara ya iki doz aşı ya da plasebo verildi.

Araştırma sonucuna göre, plasebo verilen grupta 18 çocukta koronavirüs semptomları görülürken aşı yapılan grupta hiçbir vakaya rastlanmadı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin verdiği onayın ardından, aynı veriler, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından da onaylanırsa, ergenlik çağındakilerin aşılanmasına başlanabilecek.

New York ve Oregon'daki bazı büyük üniversiteler, yeniden sınıfta eğitim için, öğrencilere ve kadroya aşı şartı uygulamaya hazırlanan yüksek öğretim kuruluşları arasına katılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkenin bağımsızlık günü kutlamalarının yapıldığı 4 Temmuz tarihine kadar tüm nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı uygulama hedefinde olduklarını söyledi.

Ülkenin büyük bölümünde maske takma kuralları gevşetilirken, birçok eyalette ekonomik faaliyetler yeniden başladı. Ancak aşıya olan talebin azalmaya başlaması yetkilileri endişelendiriyor.

Wisconsin, Iowa, Connecticut, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Washington eyaletleri, aşı talebini azalttı.

- Reuters

Koronavirüs gençler için tehlikeli mi?

Kamu sağlığı kurumlarının elde ettiği verilere göre, virüs nedeniyle çocuk yaştakilerin ciddi hasta olma olasılığı düşük.

Amerikan Pediatri Akademisi'nin araştırmasına göre, salgının ülkeye ulaşmasından bu yana 3.85 milyon Amerikalı çocuk Covid 19 kaptı.

Bunların yalnızca yüzde 1.9 kadarı Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınırken, yüzde 0.03 ölüm oranı kaydedildi.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, sağlıklı bir çocuk için Covid 19 kaynaklı komplikasyon yaşama oranı, gripten daha düşük.

Moderna ve Johnson & Johnson, kendi aşılarını 12-18 yaş arasındaki gruplara yapabilmek için test yürütüyor.

Moderna ve Pfizer, aşıyı 6 aylık ile 11 aylık çocuklara uygulamak için de testler yürütüyor.

AstraZeneca da benzer bir araştırmayı İngiltere'de sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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