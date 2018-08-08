Amerikan Havayolları sözcüsü Justin Franco'nun yaptığı açıklamada La Guardia Charlotte havalimanından La Guardia havalimanına iniş yapan uçağın tuvaletinde temizlik görevlileri tarafından bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeğin 5-6 aylık olduğunun tahmin edildiği söylendi.

Franco: "Bu trajik ve hassas konuyu öğrendiğimizden anda yetkililere haber verdik ve hemen soruşturma başlatıldı." açıklamasında bulundu.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip uçağa binen hamile kadının kim olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Bebeğin nasıl öldüğünü anlamak için otopsi yapılacağı açıklandı.

Amerikan Havayolları konuyla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililere gerekli tüm bilgiyi verdiklerini söyledi. Amerikan Havayolları olayın uçuşlarında büyük bir aksaklığa sebep olmadığını açıkladı.

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