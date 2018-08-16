Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede (15.08.2018) yayınlanan vergi zammına tabii tutulan ürünlerin listesinde ABD sigaraları ve içkileri de bulunuyor. ABD tütün ve tütün ürünleri için vergi zammı yüzde 60 uygulanacak, ABD menşeli içkiler için ise oran yüzde 120 olarak belirlendi. Peki hangi sigaralar Amerika menşeli?

AMERİKAN MANŞELİ ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Amerikan sigaraları : Marlboro, Philip Morris, Basic, L&M, Chesterfield, F6, Parliament, Camel Amerika içki markaları : Jim Beam, Jack Daniels ABD giyim markaları : Tommy Hilfiger, Nike, Polo, Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Lee, GAP, ABD markalı temizlik ürünleri : Ace, Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Blendax, Calgon, Clit Bang, Clin, Colgate, Dettol, Diadermine, Fa, Fairy, Finish, Head & Shoulders, Henkel, Hacı Şakir, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor , Nıvea, Oral-B, Orkid, Palmolive, Pantene, Prima, Persil, Perwoll, Prill, Prima, Protex, Rinso, Rejoice, Schwarzkopf, Sensodyne, Syoss, Vileda, Vanish, Veet, Vim, Febreze, Koleston, New Wave, Discreet, Gillette ABD malı elektronik markalar : Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra. ABD markalı gıda markaları : First Sakız, Falım, Kraft, Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos, Mc Donalds, Burger başta olmak üzere bir çok hazır yiyecek zinciri de ABD menşeli. ABD malı içecek markaları : Coca Cola, Pepsi, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Danone, Hayat Su, Cappy ABD otomobil markaları : Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANACAK ÜRÜNLER VE ZAM ORANLARI

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