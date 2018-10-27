Amiens - Nantes maçı istatistikleri

Fransa Ligue 1 maçında Amiens ile Nantes, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Amiens 10 puanla 17. sırada, Nantes 9 puanla 18. sırada bulunuyor. Amiens son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nantes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 126. İddaa'da Amiens kazanır 2.70, berabere biter 2.70, Nantes kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Amiens önceki hafta Marsilya mücadelesinde 2-1 yenildi.

Nantes ise Strasbourg maçında 1-0 kazandı.

Amiens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Amiens, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Nantes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Nantes, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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