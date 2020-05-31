Amigurumi sanatıyla aile bütçesine katkı sağlıyor - GAZİANTEP

AA

GAZİANTEP (AA) - Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden, 5 çocuk ve 1 torun sahibi 54 yaşındaki Yeter Yaltırık, amigurumi örgü tekniğiyle çoğunluğu bebek olmak üzere tavşan, değişik futbol takımlarına ait renklerde organik toplar, ördek gibi diğer hayvan figürlerinin de yer aldığı değişik oyuncaklar yapıyor.İnternetten öğrendiği örgü tekniğine hobi olarak başladığı amigurumi sanatıyla yaptığı organik oyuncakları satarak mutfak masrafına katkı sağlayan Yaltırık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında tekniğini daha da geliştirdiğini söyledi.Ördüğü bebek ve oyuncakların tanesini 100 ile 300 lira arasında satan Yaltırık, "Oyuncaklarda kullanılan iplerde herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Merserize iplikten yapıldığından içerisinde kanserojen madde içermiyor. İçlerinde çocuklarda alerjiye neden olmaması için elyaf kullanıyorum. Hem bana uğraş oluyor hem de ek gelir. O yüzden çok memnunum." diye konuştu.