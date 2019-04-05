'Amina' İstanbul Film Festivali'nde

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İstanbul'da bir tekstil firmasında mağaza modeli ve satış personeli olarak çalışan ve bir gün iyi bir model olabilmenin hayalini kuran Amina’nın öyküsünü anlatan belgeselin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, kurgusunu Eytan İpeker, müziklerini Erdem Helvacıoğlu, moda ve fotoğraf çekimi bölümlerinin kreatif danışmanlığını Aslı Filinta, yapımcılığını Aslıhan Altuğ, ortak yapımcılığını ise Beste Yamalıoğlu üstleniyor.