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        Haberler Gündem Amorti nedir? Amorti sayıları kaç tanedir? Milli Piyango'da amorti ne demek?

        Amorti nedir? Amorti sayıları kaç tane?

        Amorti sayıları, yılbaşı bilet çekilişleriyle beraber gündeme geldi. Milli Piyango'nun diğer çekilişlerinde olduğu gibi yılbaşı özel çekilişinde de 2 adet belirleniyor. Peki, amorti ne anlama geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 09:16 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:16
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        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine az bir zaman kala tam bilet, çeyrek bilet ve yarım bilet için şansını deneyen vatandaşlar amortinin ne anlama geldiğini araştırıyor. Büyük ikramiyeyi kazanamayanlar en azından amortiyi tuturmak isteyenler için ne anlama geldiğini derledik.

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        AMORTİ NE DEMEK?

        Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.

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        MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

        Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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