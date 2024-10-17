Ampute Futbol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonda Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleşen Balkan Şampiyonası'nda milliler ilk maçında ev sahibi Arnavutluk'u Efe Hankulu'nun 4, Eyüp Alparslan'ın 2, Zülfücan Derinpınar, Ekrem Özel, Hamza Yusuf Ersen, İbrahim Uçakçı ve Harun Yüksel'in 1'er golüyle 11-0 yendi.

Milli takım, ikinci maçta ise Efe Hankulu, Eyüp Alparslan, Zülfücan Derinpınar'ın 2'şer, Umutcan Köse, Alaaddin Kazcı, İbrahim Uçakçı, İbrahim Halil Esen, Ekrem Özel ve Ahmet Akkaya'nın 1'er golüyle 12-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.