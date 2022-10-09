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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Milliler kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

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  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na kupasını verdi.

     
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ay yıldızlı takım, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Angola ile karşılaştı.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ay yıldızlı takım, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Angola ile karşılaştı.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Nef Stadı'nda yaklaşık 15 bin sporseverin önünde oynan maçı 4-1 kazanan ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğuna ulaştı.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Ampute Futbol Milli Takımı'na kupası ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Kupa töreninde ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen de yer aldı.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Ay yıldızlı ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden kupayı aldıktan sonra büyük sevinç yaşadı.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    "ŞAMPİYON TÜRKİYE" PAYLAŞIMI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyon Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda şampiyon oyuncularla beraber yer aldığı fotoğraflara yer verdi.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    "BURADA BİR DERS VAR"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasına ilişkin "Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum." dedi.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali sonrası TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

    "Gerçekten burada bir ders var. O ders şu; Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Avrupa Şampiyonluğu ardından şimdi dünya şampiyonluğu... Angola da sıradan bir takım değil. Angola'nın biliyorsunuz daha önceden dünya şampiyonluğu var. Bizi de onların farklı yenişi var. Böyle bir takımı yenmek, onlardan bu rövanşı almak gerçekten alnı öpülesi sporcularımız, gençlerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimizin gözü aydınlık olsun."

     
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

     
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Emeğinize sağlık Bizim Çocuklar." ifadelerine yer verdi.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

    Oktay, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Tebrikler." ifadelerine yer verdi.
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
  • Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

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