Ampute Messi film oluyor 0:00 / 0:00

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'Ampute Messi' olarak anılan milli futbolcumuz Barış Telli’nin hayatını anlatan 'Hayatla Barış' adlı filmi Can Ulkay yönetecek. Ulkay, “Barış, karşısına çıkan hiçbir engelin hayallerinden vazgeçirmesine izin vermeyen çok azimli, çok çalışkan, kendine inanan bir sporcu, örnek alınması gereken bir genç” diyerek filmle ilgili ilk duygularını anlattı.

AMPUTE MESSI'NIN MÜCADELESİ Çekimleri aralık ayının ilk haftası başlayacak projeden bir diğer önemli haber ünlü besteci, piyanist, aranjör Fahir Atakoglu müzik direktörü olarak notalarıyla filmde yer alacak olması... Barış Telli’yi canlandıracak oyuncu ise önümüzdeki günlerde duyurulacak. Yapımcılığını, Hünkar Doğan, Gökhan Oskay, Barış Kenan Özkan ve İbrahim Halil Turan'ın kurduğu 4 Story Production şirketinin üstlendiği, senaryosunu Koray Yeltekin’in yazıp Burak Göral’ın senaryo danışmanı olduğu 'Hayatla Barış'ın filminin hazırlık çalışmaları hızlandı.

“Hikâyemiz bütün dünyanın seyredebileceği uluslararası bir insanlık öyküsü. Bu hikâyenin bir zafer olduğunu unutmadan, hak ettiği gerçekçilik ve ciddiyetle ele alacağız” diyen Can Ulkay; “Yapamam veya imkansız kelimeleri Barış’ın sözlüğünde hiç bulunmamış. Filmimizde bu mücadeleyi neredeyse bir karakter haline getirerek Barış’ın yolculuğunu izleyiciye her an hissettireceğiz” dedi.

BAŞROL OYUNCUSU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK Can Ulkay ayrıca; “Barış, karşısına çıkan hiçbir engelin hayallerinden vazgeçirmesine izin vermeyen çok azimli, çalışkan, kendine inanan bir sporcu, örnek alınması gereken bir genç” diyerek film hakkında ilk görüşlerini paylaştı.