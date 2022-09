Ampute Messi film oluyor

'Ampute Messi' olarak anılan milli futbolcumuz Barış Telli’nin hayatını anlatan 'Hayatla Barış' adlı filmi Can Ulkay yönetecek. Ulkay, “Barış, karşısına çıkan hiçbir engelin hayallerinden vazgeçirmesine izin vermeyen çok azimli, çok çalışkan, kendine inanan bir sporcu, örnek alınması gereken bir genç” diyerek filmle ilgili ilk duygularını anlattı.

“Hikâyemiz bütün dünyanın seyredebileceği uluslararası bir insanlık öyküsü. Bu hikâyenin bir zafer olduğunu unutmadan, hak ettiği gerçekçilik ve ciddiyetle ele alacağız” diyen Can Ulkay; “Yapamam veya imkansız kelimeleri Barış’ın sözlüğünde hiç bulunmamış. Filmimizde bu mücadeleyi neredeyse bir karakter haline getirerek Barış’ın yolculuğunu izleyiciye her an hissettireceğiz” dedi.