Ay-yıldızlı takımda teknik direktör Osman Çakmak ile oyuncular Ömer Güleryüz, Serkan Dereli, Bülent Çetin ve Şeyhmus Erdinç, şampiyona öncesi açıklamada bulundu.

Osman Çakmak, Avrupa Şampiyonası'na son şampiyon unvanıyla gideceklerini belirterek, "Bu sürede 247 antrenman yaptık. Son Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisiyiz. Arkadaşlara azim, istek, hırs, inanç aşıladık. İnanlar başarır. 'İnanlar ordusu' diye bir sözümüz var. Asker kökenli olduğum için seviyorum bu sözü. Aslında 84 milyonumuz da asker. Polonya'ya bu parolayla gidiyoruz." dedi.

Çakmak, 2017'de 12 takımın yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzandıklarını hatırlatarak, "Şimdi hedefimiz 14 ülke arasında lider ülke olmak. Lider ülke olmak için de sonunu şampiyonlukla taçlandırmak lazım. Grubumuzda Gürcistan, Hollanda ve İtalya vardı. Hollanda pandemiden dolayı katılamadı. Maç maç düşünerek ilerleyeceğiz. Önce Gürcistan, sonra İtalya ile oynayacağız. Çeyrek finalde ya İrlanda ya da Rusya gelir. Kim gelirse gelsin bizim için fark etmiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu aktaran Osman Çakmak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman spor ve sporcunun yanında olduğu için bizlere, 'Topluma kazandırdığınız her bir birey için sizlere teşekkür ediyoruz. Kupa kazanabilirsiniz, devamında da yönetimde olmanız lazım.' demişti. Biz öyle bir yönetim devraldık ki dünyada ampute futbol bizden sorulur. Şu anda Ampute Futbol Dünya Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı'mız." ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Takımı'nda çok güzel ortam olduğunu anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

"İşimi yaparken çok zorlanmıyorum, ben de onların arasından geldim. Empati kurabiliyorum. Bana olan saygıları daha farklı. Jenerasyonu değiştirdik, yeniliklere açığız. Nasıl antrenmanlarda yeni metotları uyguluyorsak, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Onlar da işin farkında. Biz oraya Avrupa şampiyonu olarak gidiyoruz, tüm gözler bizim üzerimizde. Arkadaşlar şampiyonaya o kadar motive ki Polonya, Rusya, İtalya, İspanya, İngiltere kim olursa olsun hepsine saygı duyup topu göstermeden işi bitirip geleceğiz."

"RANDEVU VERMEYENLER DÜŞÜNSÜN"

Osman Çakmak, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın durumunu da değerlendirdi.

Millilerin maçlara yüksek motivasyonla çıkması gerektiğini dile getiren Çakmak, "Nasıl Fransa'yı Konya'da 2-0 yendiysek aynı enerjiyle devam etmemiz lazımdı. Enerjiyi kaybedersen 2-0'dan 2-2 biter maç. Motivasyon ve enerji. Taktiksel olarak herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Ülkemizde yabancı oyuncu kontenjanını tartışmamamız lazım. Altyapıya önem vermemiz lazım, günü kurtarmamamız lazım. Kulübü fark etmeksizin milli takımı kim hak ediyorsa, kim istekli, arzulu, inançlı bir şekilde mücadele ediyorsa, formayı ona vereceksin." şeklinde görüş belirtti.

Çakmak, "A Milli Futbol Takımı'nda eksik gördüğünüz şey ne?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Çok şey var, şampiyonadan sonra söylerim inşallah. Yönetime söylüyorum. Bize randevu verip de fikrimizi soranlarla da paylaşıyoruz. Ama egoyu kasıp, 'buranın patronu' benim deyip randevu vermeyenler düşünsün. Bir er olarak askere gittim, gazi oldum. Oraya giderken de menfaatim doğrultusunda bir şey düşünmedim. Bugün de ülkeme hizmet için görev verildi. Üzerimizde ay-yıldızlı forma var. Bu forma Türk milletinin formasıdır. Türk milletini nasıl mutlu ederiz diye düşünüyoruz. Avrupa şampiyonu olduğumuzda 84 milyon nasıl bizi kucakladıysa aynı enerjiyi yakalamak zorundayız."

ŞEYHMUS ERDİNÇ: YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Ampute Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Şeyhmus Erdinç, Avrupa Şampiyonası'nda yine şampiyon olacaklarını söyledi.

Şeyhmus Erdinç, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Heyecanımız, coşkumuz ve isteğimiz yüksek. Daha önce kazandık, yine yaparız. Biz Türk'üz. Türk'ün bayrağının olduğu yerde daima şampiyonluk olacaktır, şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşı'mız ve bayrağımız bulunacaktır. Takımda bir aile havası var. Sahaya çıktığında birbirini algılayan, birbiriyle koordineli hareket eden bir takım olduk. İngiltere, Polonya ve İtalya güçlü takımlar. Bir futbol aklı koyacaklardır sahaya. Biz de Türk'üz. Onların futbol aklını da yeneceğiz, yine şampiyon olacağız." diye konuştu.

Ay-yıldızlı oyunculardan Ömer Güleryüz de hazırlık döneminde toplamda 247 antrenman yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok verimli antrenmanlar yaptık. 247 antrenmanı üstüne basarak vurguluyorum ki bu başarılar kolay gelmiyor. Bunları bir sene içinde yaptık. 2017 yılında Vodafone Park'ta oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'yi yenerek kupayı kazandık. Şimdi onun bir tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyoruz. Polonya'da kupayı alıp, ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Rusya, Polonya, İngiltere gibi çok güçlü rakipler var. Biz en iyisi olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü 2 senedir bu turnuva için hazırlanıyoruz. Rakip kim olursa olsun bizim için fark etmez. Biz önümüze bakacağız. O kupayı almak istiyoruz."

Milli futbolcu Serkan Dereli de 2017 yılında Avrupa şampiyonu olarak tüm Türkiye'yi mutlu ettiklerini anlatarak, "Bu sefer de çok iyi çalıştık. Pandemi nedeniyle liglerimiz ertelendi. Ancak biz antrenmanları bırakmadık. 2 yıldır kamplara devam ediyoruz. Herkesin hazır olduğunu düşünüyorum. İnşallah kupayı alıp, Türkiye'ye geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaleci Bülent Çetin ise Avrupa Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılından bu yıla ertelendiğini hatırlatarak, "Biz antrenman ve kamplarımıza devam ettik. Artık bunları Polonya'da sahaya yansıtmaya gidiyoruz, inşallah sonucu 2017'de olduğu gibi şampiyonluk olacak. Takımdaki moral çok iyi, hedefe odaklanmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.