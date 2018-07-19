Karacasu beldesinde Boluspor'a ait sahada çalışan Avrupa şampiyonu milliler, 24 Ekim'de Meksika'da başlayacak Dünya Kupası'na günde çift antrenmanla hazırlanıyor.

Teknik direktör Uğur Özcan yönetiminde idmana çıkan milli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yaklaşık 1,5 saat fizik, kondisyon ve teknik ağırlıklı çalıştı.

"DÜNYA KUPASI'NI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

AA'da yer alan habere göre Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan yaptığı açıklamada, hazırlıkların çok iyi geçtiğini, günde çift antrenman yaptıklarını belirtti.

Havanın durumuna göre çalışmaları planladıklarını anlatan Özcan, "Ay sonuna kadar Bolu'dayız. Ağustos ayında da Bolu'yu düşünüyoruz ancak şu an yer arayışındayız. Bayramdan sonra tekrar kampa gireceğiz. Eylül ve ekim kampının ardından da Dünya Kupası için Meksika'ya gideceğiz." diye konuştu.

Dünya Kupası'na 24 ülkenin katıldığını aktaran Özcan, "Allah izin verirse 9 Ekim 2017'den bir apoletimiz var, o apoleti daha yükseğe taşıyıp Dünya Kupası'nı inşallah Türkiye'ye getireceğiz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerine ve herkese söz verdik. Türk halkına söz verdik. Bize verilen destekler göz ardı edilemez." ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİM GÜN DE BERİ PAROLAM ŞAMPİYONLUKTU"

Namağlup bir takım olduklarını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Ben 2016 yılı Kasım ayında göreve geldim. 2003'ten bu yana takımın içerisindeyim. Geldim milli takım kaptanlığı, menajerlik, kulüp antrenörlüğü yaptım. 2016'da bu işin başına geldim. Geldiğim gün de parolam şampiyonluktu. Ben eğer 9 Ekim'de bırakın 3 ya da 4'üncülüğü, 2'nci bitirseydim istifa ederdim."

"O gün de söyledim, yine söylüyorum. Allah izin verirse o Dünya Kupası Türkiye'ye gelecek." diyen Özcan, "Bunun sözünü yine veriyorum. Türk halkının bu kadar desteği var. Cumhurbaşkanımın desteği var. O kupa Türkiye'ye gelecek. Önce şehit ailelerimize ve halkımıza armağan etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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