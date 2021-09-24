Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ve oyuncular, şampiyonluk kupalarıyla birlikte Bakanlıkta İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onlar, aziz milletimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde Avrupa Şampiyonluğunu hediye eden kahramanlarımız, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız misafirimiz." ifadesini kullandı.

"MEMLEKETİMİZE BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞATTINIZ"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu, "19 Eylül Gaziler Gününde bizi mutlu ettiniz." sözüyle Avrupa Şampiyonu Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına minnettar olduğunu ifade etti.

Bakanlıktaki makamında Ampute Futbol Milli Takımı ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü ağırlayan Soylu, Avrupa Şampiyonu Milli Takımın her bir futbolcusuna ayrı ayrı teşekkür etti.

Soylu, "Memleketimize büyük bir mutluluk yaşattınız. Çok önemli bir iş yaptınız. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUMUZUN HER KESİMİNE ÜMİT VERİYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alandaki her müsabakayı hem önemsediğini hem de çok sevindiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bir taraftan emeğiniz bir taraftan ısrarınız bir taraftan disiplininiz, bağlılığınız, sadakatiniz ve tabii bir de maharetiniz. Çok büyük ve önemli bir sonuç aldınız. Türkiye'ye çok güzel bir sevinç yaşattınız. Kaptana, arkadaşlarımıza, sizlere her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepiniz ülkemizin, gençlerimizin, insanlarımızın ihtiyaç duyduğu güçlü rol modeller oluyorsunuz. Evet, biz varız biz de yaşıyoruz ama bizden sonrakiler de var. Bizden sonrakilerin de güçlü rol modeller olması lazım.

Birçok engellerle karşılaşıyoruz. Ama aşılabileceğini görmeliler ve birliğin, mutluluğun, başarının nasıl sonuçlar oluşturabileceğini hissetmeliler, herkes hissetmeli bu sadece sporda değil üniversitesi imtihanı, hayatın diğer alanlarında bir sınav kaybederiz ama bir başka sınavı kazanacağımızı hissetmeliler bizim inanıcımız ümitsizliği kabul etmeyen ve ümitsizliği insana yakıştırmayan bir inanç. Burada bizim güçlü rol modellere ihtiyacımız var. Siz hakikaten toplumumuzun her kesimine ümit veriyorsunuz, aynı zaman da güçlü rol modelleriniz var. Siz bizim için çok kıymettarsınız, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz."

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ampute Futbol Milli Takımı adına Bakan Soylu'ya destekleri için teşekkür eden Teknik Direktör Osman Çakmak da şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarım adına, federasyonumuz adına ne zaman bir talebimiz olsa gerek gazilerimizle ilgili gerekse Ampute Milli Takımımız için emrimize amade oldunuz. Allah nasip ederse Dünya Şampiyonasında ev sahibi olacağız."

Ampute Futbol Milli Takımı futbolcuları, isimlerinin yer aldığı 1 numaralı formayı Bakan Soylu'ya hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada, Bakan Soylu'nun gazi Yusuf Yayla ile de görüntülü konuştuğu kaydedildi.