Karaçayır Mahallesi'nde Boluspor'a ait sahada çalışan Avrupa şampiyonu milliler, 24 Ekim'de Meksika'da başlayacak Dünya Kupası'na, teknik direktör Uğur Özcan ve yardımcı antrenörler yönetiminde sabah antrenmanında kondisyon, akşam antrenmanında ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak hazırlanıyor.

AA'da yer alan habere göreDünya Kupası hazırlıkları ile ilgili bilgi veren Özcan, Bolu'yu çok sevdiklerini dile getirerek, "Yaklaşık 2 aydır Bolu'da kamp yapıyoruz. Bolu Belediyesinin katkılarıyla antrenmanlarımızı burada sürdürüyoruz. Kurban Bayramı'ndan sonra tekrar Bolu'da kampa başlayacağız. Bu kampımız da 15 Eylül'e kadar sürecek." diye konuştu.

Uğur Özcan, çalışmaların çok iyi geçtiğini, günde çift antrenman ile Dünya Kupası'na hazırlandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Takımda ufak tefek sakatlıklar yaşandı. Bunlar da iyi çalışmanın meyvesi diyelim. Onlar da geçer. İnşallah, Allah daha büyük sakatlıklar vermez. Dünya Kupası yolculuğunda bunlar olacak. 24 Ekim'de Dünya Kupası için Meksika'ya gideceğiz ve 5 Kasım'da Türkiye'ye Dünya Kupası'nı havaya kaldırarak dönmüş olacağız inşallah."

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