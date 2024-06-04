Ampute Milli Takımı, namağlup çeyrek finalde

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, üçüncü maçında Camille Fournier Stadyumu'nda İrlanda ile karşı karşıya geldi.

Mücadele hızlı başlayan Ay-yıldızlılar, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren Milliler, 6. dakikada Rahmi Özcan ile farkı 2'ye çıkardı. 17. dakikada Türkiye, 3. gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Güleryüz'ün şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 18. dakikada yeniden sahneye çıkan Ömer Güleryüz, skoru 3-0'a getirdi. 19. dakikada maçın yıldızı Ömer Güleryüz, bir kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve Ay-yıldızlıları 4-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. 38. dakikada Ömer Güleryüz, kendisinin 4., takımının 5. golünü kaydetti.