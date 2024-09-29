Amrabat'tan İsmail Yüksek'e övgü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Sofyan Amrabat, maçı değerlendirdi.

Amrabat, orta sahadaki takım arkadaşları için, "Açıkçası insanlardan neden beklenti içerisinde anlayamıyorum, İsmail ile iyi oynayabiliriz. Harika bir futbolcu. Komple bir orta saha. Türk Milli Takımı'nın en iyi orta sahalarından biri. Aynı zamanda Fred, Sebastian, Mert Hakan, unuttuğum varsa özür dilerim. Kaliteli oyuncularımız var. Kim oynarsa oynasın en iyimizi ortaya koyarız." dedi.

"BELLİ BÖLÜMLERDE TEMPOMUZ DÜŞTÜ"

Faslı orta saha oyuncusu, "Bana göre zor bir maç oldu. Antalyaspor gerçekten kaliteli bir takım. Efsane Alex de Souza'ya sahipler. Bizler fırsatlar yarattık ve değerlendirebilirdik maçın başında. Belli bölümlerde tempomuz düştü, saha ve sıcaklık... Bunu mazeret olarak gösteremeyiz. Biz sürekli daha iyi oynamalıyız. Çünkü taraftarlarımıza iyi bir oyun seyrettirmek, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Şükür bugün 2-0 kazandık, çok daha iyisini yapabilirdik." sözlerini sarf etti.