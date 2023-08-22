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        Haberler Dünya Amsterdam'da mahremiyetin olmadığı sokak pisuvarları görenleri şaşırtıyor

        Amsterdam'da mahremiyetin olmadığı sokak pisuvarları görenleri şaşırtıyor

        Amsterdam'da yer alan sokak pisuvarları, ülkenin tuvalet sorununu çözmek için uygulanan bir yöntem. Kulağa mantıklı gibi gelse de pisuvarların etrafında bir perde bile olmaması, görenleri şaşırtıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 22:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:24
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        Dünyanın birçok yerinde, sokaklarda umumi tuvaletler bulunur ancak Hollanda'da işler biraz olağandışı. Amsterdam'ın çeşitli yerlerine kurulan bu pisuvarlar, ilk bakışta normal gibi gözükse de daha sonra "Mahremiyet nasıl sağlanıyor?" sorusunu aklına getiriyor.

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        Öncelikle, Amsterdam'da neden halka açık pisuvarların olduğunu anlatalım. Hollanda uzun yıllardan beri tuvalet sorunuyla uğraşıyor. Halkın su kanallarına veya sokaklara tuvaletini yapması ülkenin yaygın bir sorunu ve para cezaları buna engel olamıyor. Üstelik her yıl birçok insan su kanalına tuvaletini yaparken düşerek hayatını kaybediyor.

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        Ülkede standart umumi tuvaletler de var ancak sayıları çok yetersiz ve birbirlerine uzak şekilde konumlandırılmış durumda. Bununla beraber hükümet, hırsızlık sorunuyla uğraşmamak için tuvaletlerde nakit para kabul etmiyor ve tuvalet sisteminin zaman zaman kredi kartını okumaması sorunu daha da büyütüyor.

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        Sokak pisuvarları, sorunu tam olarak çözmese de büyük kolaylık sağlıyor. Ancak hükümet, kadınların ayrımcılık suçmalamasıyla karşı karşıya.

        Bununla beraber; pisuvarların halka açık şekilde kullanılması, ülke kültürü kapsamında normal olarak görülüyor ancak yine de pisuvarlarda el yıkamak için bir bölüm olmaması da dikkat çekici.

        Kaynak: Dutch News

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