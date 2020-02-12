Amsterdam'da peş peşe iki patlama!

Amsterdam posta şirketinin ofisinde peş peşe iki patlama meydana geldi.
Hollanda polisi, ilk değerlendirmelere göre mektup bombasından kaynaklandığı düşünülen patlamalarda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.
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