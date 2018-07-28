Amstetten - FAC Team für Wien rakamlar

Avusturya 1.Lig maçında Amstetten ile FAC Team für Wien, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 11:30. Amstetten son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. FAC Team für Wien, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 435 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Amstetten kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, FAC Team für Wien sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Amstetten son hafta oynanan FAC Team für Wien maçında 0-0 berabere kaldı.

FAC Team für Wien ise Amstetten karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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