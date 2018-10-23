Ünlü aşçı Chris Fischer ile evli olan Amy Schumer, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu.

Schumer, instagram’ın hikaye bölümünde yaptığı paylaşıma, “Hamileyim” notunu yazdı. Ünlü oyuncu, son olarak bu yıl gösterime giren 'I Feel Pretty' (Acayip Güzelim) filminde boy göstermişti.

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