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Ana haberler neden hep olumsuz olaylarla başlıyor? Bu bir tesadüf değil

Günün farklı zaman diliminde yayınlanan haber programlarında yayın akışı olumsuz olaylarla başlıyor. Bu tabii ki rastgele bir seçim değil hatta araştırmalar gösteriyor ki bu durumun insan psikolojisiyle bir ilgisi var.

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  • Ana haberler neden hep olumsuz olaylarla başlıyor? Bu bir tesadüf değil

    Günün herhangi bir saatinde haber izlerken bir detay dikkatinizi çekti mi? Genelde haberlerde öncelikle olumsuz olaylara yer veriliyor. Peki, neden?
  • Ana haberler neden hep olumsuz olaylarla başlıyor? Bu bir tesadüf değil

    2014 yılında ABD ve Kanada'dan araştırmacılar; gönüllülerin bir haber sitesinde gezinirken göz hareketlerini izlediler ve olumlu haberleri tercih ettiklerini söyleyenlerin bile aslında olumsuz olanları okumak için daha fazla zaman harcadıklarını saptadılar.
  • Ana haberler neden hep olumsuz olaylarla başlıyor? Bu bir tesadüf değil

    Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen bir başka araştırma, Yeni Zelanda'dan Çin'e kadar 17 ülkede, insanların olumsuz haberlere ortalama olarak daha güçlü duygusal tepkiler verdiğini gösterdi.
  • Ana haberler neden hep olumsuz olaylarla başlıyor? Bu bir tesadüf değil

    Görünüşe göre; haber program akışı, seyircilerin haberleri dinlemeye en hazır olduğu kritik bir zamanda, en dikkat çekici başlıkların verileceği şekilde ayarlanıyor. 

    Kaynak: Science Focus

 

 

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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