MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi?
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bölümde, yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan, 'kakaodan' yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Yedekler arasında, en başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya dahil olan ikinci isim olacak. İşte 16 Ağustos 2024 Cuma MasterChef yedeklerden ana kadroya dahil olan son yarışmacı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yedeklerden ana kadroya girecek ikinci isim belli oldu. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ezgi ve Zeynep eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girecek?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
16 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim belli oldu. Ana kadroya yedeklerden dahil olan isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirin oldu. İki etaplı finalin ardından en başarılı tabağı yapan Şirin MasterChef ana kadrosuna giren son yarışmacı oldu.
MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kerem
Kaan
Deniz
Emre
Ezgi
Zeynep
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi takım
Nevzat (Takım kaptanı)
Muratcan
Kaan
Eda
Kerem
Onur
Zübeyde
Nigar
Hakan
Çağlar
Kırmızı takım
Zeynep (Takım kaptanı)
Semih
Ezgi
Ümmühan
Emre
Alper
Beril
Beyza
Ayşe
Deniz