MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan analı kızlı çorbası yapmalarını istedi.

İkinci etabın konsepti ise zerdaçaldan yaratıcı bir yemek oldu.

Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Semih 11. önlüğün sahibi oldu.