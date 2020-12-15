"Anadolu 500" listesinde Kipaş Holding başarısı

AA

Kipaş Holding açıklamasına göre, holding, İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsayan ve Ekonomist Dergisi - TEB iş birliği ile düzenlenen 2019 yılı mali verilerine göre derlenen "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" listesinde yer alan 9 şirketiyle listede en çok şirketi olan 3. holding oldu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın ilk Araştırma-Geliştirme birimine sahip, Tekstil, kağıt, enerji, çimento eğitim ve lojistik alanlarında 10 bin çalışanıyla çevreye ve doğaya zarar vermeden sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden, yönetim anlayışında ise, insan odaklı olan Kipaş Holding, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkısını her geçen gün artırıyor.

Pandemi döneminin zor koşullarına rağmen yatırımlarına devam eden Kipaş Holding’e bağlı yıllık üretim kapasitesi 80 milyon metre kumaş ve günlük 330 ton iplik olan ve yaklaşık 5 bin 500 çalışanı olan Kipaş Tekstil listede; Kahramanmaraş’ta 1'inci, Anadolu’da Tekstil şirketlerinde 3’üncü, genel sıralamada ise 28’inci oldu.

Bünyesinde yaklaşık bin çalışanı ile İşletmeleri yüzde 100 geri dönüşümlü atık kâğıttan yıllık 425 bin ton kağıt üretimi yapan Kipaş Kağıt; Kahramanmaraş’ta 3’üncü, Anadolu’da kağıt şirketlerinde 2’nci ve genel sıralamada 100’üncü oldu.

- Erdem Tekstil Anadolu’da tekstil şirketleri arasında 32’nci sırada

Kipaş Holding’in ihracatlarını gerçekleştiren Kipaş Pazarlama; Kahramanmaraş’ta 5’inci Anadolu’da ticaret gerçekleştiren şirketler arasında 6’ncı, genel sıralamada 120’nci oldu.

Kahramanmaraş Çimento Sanayi (KÇS),yıllık 3,2 milyon ton klinker ve 4 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip Çimento Üretim fabrikasının yanı sıra, toplamda 33 bin metreküp/gün kapasitesine sahip 7 ilde faaliyet gösteren 15 adet Beton tesisi, Kahramanmaraş’ta 2 adet Agrega Ocağı, yıllık 450 bin metreküp kapasiteli Kahramanmaraş Gazbeton Tesisi ve 700 bin metreküp kapasiteli il Aydın/Söke Gazbeton tesisiyle listede; Kahramanmaraş’ta 8’inci, Anadolu’da çimento şirketlerinde 4’üncü, genel sıralamada ise 151’inci oldu.

Kipaş Maren Maraş Elektrik; Kahramanmaraş’ta 13’üncü Anadolu’da enerji şirketlerinde 12’inci ve genel listede 236’ncı oldu. Ket Kipaş Elektrik; Kahramanmaraş’ta 24’üncü, Anadolu’da enerji şirketlerinde 16’ncı ve genel sıralamada 431’inci oldu.

Kipaş Holding iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış listede; Kahramanmaraş’ta 2’nci, Anadolu’da enerji şirketlerinde 3’üncü, genel listede ise 33’üncü oldu. Akedaş Elektrik Dağıtım ise, Kahramanmaraş’ta 9’uncu, Anadolu’da enerji şirketlerinde 10’uncu ve genel sıralamada 174’üncü oldu.

Erdem Tekstil; Kahramanmaraş’ta 14’üncü, Anadolu’da tekstil şirketleri arasında 32’nci, genel sıralamada ise 245. oldu

- "Kahramanmaraş çiftçisine çok ciddi destek sağlayacağız"

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, "Anadolu 500' listesi bildiğini üzere Türkiye ekonomisinin bir nevi genel görünümünün listesi. Biz Kipaş Holding ailesi olarak her sene bu listeye en üst sıralardan giriyoruz. Kipaş Holding Kahramanmaraş’ta en çok şirketiyle listeye dâhil olurken bu sene İSO 500 şirketleri arasında tekstil üretiminde birinci, 'Anadolu 500' listesinde ki şirket sayımızla da genel sıralamada 3’üncü olduk." ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemi şartlarında bu başarıyı gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını ifade eden Öksüz, 2020 yılında da yatırımlara ve istihdam sağlamaya hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Aydın Söke Organize Sanayi’de devam eden 320 bin metrekarelik alanda kurdukları Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kağıt yatırımı olan Kipaş Kağıt İşletmeleri'nin yeni tesislerini bu yıl sonuna kadar faaliyete geçireceklerini aktaran Öksüz, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin 550 milyon dolarlık kağıt ithalatından doğan cari açığını kapatacağımız gibi, bin kişiye de istihdam sağlayacağız. Bununla birlikte, memleketimizde Kipaş Tekstil İşletmelerimize bağlı yatırımlarımıza ve istihdamımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 200 yeni istihdam sağladık. Kipaş Tekstil işletmelerimiz bildiğiniz gibi İSO 500 listesinde ki başarısıyla Türkiye’de pamuklu üretim yapan tekstil işletmeleri içerisinde 1’inci oldu. Kahramanmaraş Türkoğlu’nda Nişasta fabrikası yatırımımız var ve Türkoğlu bölgesinde günlük bin 100 ton mısır kullanacağız. Böylece Kahramanmaraş çiftçisine çok ciddi destek sağlayacağız. Ayrıca; temizlik ürünleri üreten kâğıt fabrikası yatırımımıza da başlıyoruz. Bu başarı da emeği geçen tüm Kipaş Ailesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım."