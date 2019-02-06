Kampanyaya ilgi büyük

Kış koşulları kan stoklarını etkiledi. Kızılay tüm Türkiye’yi kan bağışı yapmaya çağırdı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Kızılay'ın işbirliğiyle adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası başlattı.



BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ, KAMPANYA BAŞLADI



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, dünyanın en büyük adalet sarayı olarak bilinen Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı. Başsavcılık harekete geçti. Kan bağışı kampanyası başladı. Adliyenin E Blok zemin katında bulunan Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda kan bağışları yapıldı.

Yapılan bağış kampanyası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı İsmail Uçar öncülüğünde başladı. Kampanyaya İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcıvekilleri, savcılar ile çok adliye personeli katıldı.Başsavcı İsmail Uçar, adliye bünyesinde bulunan kan merkezine yeterli bağışın yapılmaması nedeni ile bu kampanyayı başlattıklarını belirtti. Başsavcı Uçar, "Kanın insan hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu bağışa destek amacıyla bir kampanya başlattık. Biz de bağışa katkıda bulunmaya geldik. Kızılay, 10 kez bağışta bulunana bronz madalya veriyor, biz de çalışanlarımıza istediği bölümde çalışma ödülü vereceğiz" dedi. Kampanyaya teşvikte bulundu.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Yazıişleri Müdürü Selçuk Köse, Başsavcılık tarafından başlatılan bu kampanyanın çok güzel bir kampanya olduğunu söyledi. Köse, kök hücre bağışçısı olduğunu da kaydetti. Kan veren çalışanlar bağış kampanyasına herkesin katılmasını istediklerini belirtti.